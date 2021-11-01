Первый в истории Emirates лайнер Airbus A380 отправят на переработку – из него сделают мебель

Авиакомпания Emirates решила необычным способом утилизировать снятый с эксплуатации лайнер Airbus A380. Из частей самолета сделают предметы мебели, коллекционирования, а также памятные о компании вещи. Инициатива направлена на снижение загрязнения окружающей среды.
Первый поставленный на эксплуатацию компанией Emirates лайнер Airbus A380 совершил 6319 полетов за 12 лет. Его уже начали разбирать, отмечается в сообщении на сайте компании.
Emirates подписала контракт с Falcon Aircraft Recycling и Wings Craft. В рамках соглашения части самолета, за исключения двигателей, шасси и других ценных элементов, будут переработаны в предметы мебели, коллекционирования и памятные вещи, которые были бы интересны постоянным клиентам Emirates.
«Это элегантное и подходящее решение для вывода на пенсию этого культового самолета и нашего флагмана», – сказал президент Emirates Тим Кларк.
По информации Emirates, первая продукция, сделанная из частей Airbus A380, поступит в продажу в ближайшие месяцы. Средства от реализации товаров планируют направить в фонд Emirates Airline Foundation, который занимается помощью нуждающимся детям.
Кроме того, переработка снятого с полетов лайнера позволит снизить углеродный след компании. По данным Falcon Aircraft Recycling, с самолета будет снято около 190 тонн различных металлов, пластмасс и композитных материалов и отправлены на переработку.
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Фото на обложке: Markus Mainka /
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