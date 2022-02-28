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Лизингодатель самолетов для «Аэрофлота», S7, Azurair и других расторг отношения с Россией

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Один из крупнейших лизингодателей в мире AerCap расторг отношения с Россией из-за санкций. Самолеты компании находятся в лизинге у «Аэрофлота», «Уральских авиалиний», «Якутии», Azur Air и других.

Лизингодатель самолетов для «Аэрофлота», S7, Azurair и других расторг отношения с Россией

AerCap расторгает отношения с российскими авиакомпаниями из-за санкций, введенных Евросоюзом, США и другими странами в ответ на военную операцию России на Украине.

«Эти санкции включают запреты на поставку самолетов и комплектующих к ним российским организациям или для использования в России при условии соблюдения определенных периодов прекращения поставок», – говорится в сообщении AerCap.

В компании отметили, что намерены «полностью соблюдать все применимые санкции», поэтому прекращают лизинговую деятельность с авиакомпаниями из России.

Клиентами одного из крупнейших лизингодателей в мире AerCap являются «Аэрофлот», «Уральские авиалинии», «Якутия», S7, «Ямал», Nordwind Airlines, чартерный авиаперевозчик Azur Air.

По собственным данным на конец 2021 года, 5% авиапарка AerCap находится в лизинге у российских компаний. Воздушный флот компании, по данным из открытых источников, насчитывает 1607 самолетов производства Boeing, Airbus и Embraer.

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Фото на обложке: muratart / Shutterstock

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