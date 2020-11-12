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Aviasales предложил постоянный удаленный режим работы всем сотрудникам

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Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

Агрегатор авиабилетов Aviasales предложил всем своим сотрудникам по желанию перейти на постоянный удаленный режим работы. Об этом Rusbase сообщил представитель компании.

Aviasales предложил постоянный удаленный режим работы всем сотрудникам
«Мы хотим, чтобы люди сами выбирали, как им комфортно работать. Нет разницы, где ты находишься, если занимаешься тем что любишь: дома, в одном из наших классных офисов, в коворкинге в Барселоне или в съёмной квартире в Бразилии» — комментирует HR-директор Aviasales Полина Гавра.

Отмечается, что Aviasales стала первой российской компанией, предлагающей режим удалённой работы на постоянной основе.

Новое правило под названием Remote First распространяется, как на действующих сотрудников, так и на работников, которые еще придут в компанию. В Aviasales пояснили, что удаленный режим работы не будет отменен после окончания эпидемии Covid-19. 

По собственным данным, еще до начала карантина, связанного с пандемией, сотрудники Aviasales могли работать на удалёнке два месяца в году. Порядка сорока человек постоянно были вне офисов. Кроме того, руководитель Aviasales Макс Крайнов в течение восьми лет управлял компанией, находясь в Австралии.

Фото: Look Studio / Shutterstock

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