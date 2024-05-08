Aviasales запустил бота в Telegram для поиска дешевых авиабилетов

Aviasales запустил бота в Telegram для поиска дешевых авиабилетов. В отличие от похожего функционала сервиса в приложении и на сайте, уведомления о снижении цен приходят в мессенджере. Бота можно настроить, например, на поиск билетов по любому направлению в указанном ценовом диапазоне.

Aviasales запустил Telegram-бота для мониторинга дешевых авиабилетов с возможностью настройки параметров поиска. Об этом сообщил представитель сервиса.

Бот позволяет не искать подходящие по цене билеты вручную, а получать уведомления об их появлении в Telegram. Уведомления о снижении цен на интересующие рейсы приходят в мессенджере.

Настройки бота можно указать вручную, например, по направлению — конкретную страну, страны Шенгенской зоны, море. Также можно кастомизировать поиск по установленному ценовому диапазону билета с перелетом «куда угодно».

Aviasales уже располагал похожим функционалом, но ранее он был доступен только в приложении или на сайте сервиса.

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