Пользователи смогут переключаться между несколькими аккаунтами на «Авито»

На Avito пользователи в тестовом режиме смогут переключаться между аккаунтами в пару касаний. При этом использовать один пароль и номер телефона для связки нескольких профилей. Об этом RB.RU сообщили в пресс-службе платформы.
По данным аналитиков сервиса, примерно 3 млн пользователей платформы хотели бы использовать аккаунт не только для личных, но и профессиональных целей. Проверка документов, пройденная в одном из аккаунтов, распространяется на все профили.
Функционал поможет связать до семи профессиональных и один обычный профиль. При этом если клиент откроет аккаунт, он не узнает, что с ним связаны другие личные кабинеты.
Чтобы воспользоваться новым инструментом, необходимо перейти в раздел «Мои профили», нажать на «+», после этого можно присоединить уже существующий аккаунт или же сразу создать новый.
Профили будут автоматически связаны и отображаться списком в верхней строчке меню личного кабинета в приложении или в выпадающем меню в web-версии сайта. При входе пользователь будет попадать в тот профиль, где он был активен в последний раз.
Фото на обложке: Primakov /
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