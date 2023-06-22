На «Авито Услуги» появилась онлайн-запись на процедуры бьюти-мастеров

На «Авито Услуги» появилась функция онлайн-записи к бьюти-мастерам. Инструмент поможет специалистам автоматизировать запись клиентов и упростить рабочие процессы, а клиентам — выбирать подходящее время в календаре мастера. Об этом RB.RU сообщили в пресс-службе компании.
Подключить онлайн-запись уже могут специалисты, которые предлагают бьюти-услуги на платформе. После этого в объявлении у мастера пользователям будет доступна кнопка «онлайн-запись».
Применить инструмент для опубликованного объявления на «Авито» в категории «Красота и здоровье» мастер сможет самостоятельно. Для этого достаточно заполнить график работы, а также прайс-лист на услуги и продолжительность каждой из них.
Это первый собственный инструмент сервиса для онлайн-записи на услуги. Раньше заказчик и исполнитель могли договориться о времени и дате услуги только в личных сообщениях, отметили в пресс-службе.
Фото на обложке: Aleksey H /
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