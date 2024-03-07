«Авито» запустит собственную сеть доставки Avito Branded Delivery

«Авито» запустит собственную сеть доставки. Партнеры в лице мультибрендовых и монобрендовых пунктов выдачи заказов смогут подключиться к ней напрямую без посредников, как это было ранее. Платформа будет работать на разработанном «Авито» программном обеспечении.

«Авито» запустит собственную сеть доставки под брендом Avito Branded Delivery. Об этом RB.RU рассказал представитель «Авито».

Логистическая служба будет работать на программном обеспечении, которое разработали в «Авито». Его планируют запустить в апреле вместе с релизом личного кабинета для владельцев и сотрудников пунктов выдачи заказов.

С появлением службы доставки партнеры «Авито» в лице мультибрендовых пунктов выдачи заказов смогут подключаться к ней напрямую без посредников и использовать разработанное в «Авито» ПО.

«В 2024 году мы планируем довести число пунктов выдачи, напрямую подключенных к “Авито Доставке”, до 1,5 тыс., и провести через них почти 2,5 млн заказов», – отметил директор по логистике «Авито» Сергей Пустыльник.

К доставке между пунктами выдачи привлекут подходящих требованиям логистических провайдеров – первым среди них станет компания Logsis. Контроль качества доставки будет осуществлять «Авито».

«Кросс-доставки между пунктами выдачи разных служб (например, сдать в пункте “Авито”, а получить в отделении “Почты России”) на первых этапах развития проекта не запланировано», – рассказали в «Авито».

Планируется, что первые пункты выдачи заказов откроются во втором квартале 2024 года.

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