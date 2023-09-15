«Авито Недвижимость» запустила онлайн-бронирование домов и коттеджей для краткосрочной аренды

«Авито Недвижимость» запустила сервис онлайн-бронирования дач, домов, коттеджей и таунхаусов для кратковременного проживания. Это должно повысить качество предложений и безопасность как пользователей, так и арендодателей. Об этом RB.RU сообщили в пресс-службе компании.

Арендодателям нужно будет заплатить только за первое размещение объявления, дальше продление станет бесплатным, оплачивать нужно будет только 15% комиссии за бронь. Сервис доступен для использования с 14 сентября.

Владельцы недвижимости могут также пройти видеопроверку и получить значок «Жилье проверено». Это повысит доверие желающих арендовать дом. Проверка занимает до двух дней.

Гостю нужно будет выбрать даты размещения, отправить заявку на бронирование, после подтверждения арендодателем внести предоплату 30% от стоимости. Владелец недвижимости получит деньги только после заезда гостя, остальная часть оплачиваетя при заселенеии.

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