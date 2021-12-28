«Авито» стал владельцем разработчика IT-решений для продаж автомобилей MaxPoster

Сервис объявлений «Авито» стал владельцем 100% в разработчике IT-решений для автоматизированного управления продажами автомобилей MaxPoster.
По данным ЕГРЮЛ, юрлицо «Авито» ООО «Кех Екоммерц» 27 декабря 2021 года консолидировало 100% в ООО «Баер Макспостер», купив долю 49%. Еще 51% в «Баер Макспостер» принадлежали юрлицу «Авито» с января 2020 года.
ООО «Баер Макспостер» управляет разработчиком IT-решений для автоматизированного управления продажами автомобилей MaxPoster. В частности, сервис помогает проводить оценку стоимости автомобилей, управлять складами, проводить выгрузку на сайты и продвижение объявлений о продаже машин с пробегом. Также MaxPoster предоставляет решения по продаже новых автомобилей через сайты объявлений.
«Авито» планировал консолидировать 100% компании MaxPoster еще тогда, когда была проведена первая сделка по приобретению 51% компании, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на управляющего директора «Авито Авто» Кирилла Вотякова. По его словам, для партнеров и клиентов MaxPoster все процессы взаимодействия с бизнесом останутся прежними.
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Фото на обложке: lumen-digital /
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