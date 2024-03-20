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На «Авито» появился тариф для продавцов с оплатой только за успешную сделку

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

На «Авито» появился тариф: продавцы будут платить комиссию платформе только за успешную сделку. Ее размер будет зависеть от категории товара и составлять от 2%. Об этом RB.RU сообщил представитель платформы.

На «Авито» появился тариф для продавцов с оплатой только за успешную сделку

Он станет альтернативным вариантом к уже действующему тарифу для товарных категорий с оплатой за целевое действие: просмотр объявлений, звонок или сообщение в чате платформы.

Новый тариф включает «Базовый» набор инструментов, который включает в себя оформление объявлений, аналитику спроса и планирование услуг продвижения. При необходимости в любой момент можно приобрести «Расширенный» или «Максимальный» набор: эти инструменты позволят вносить изменения в блок рекомендаций для покупателей и привлечь внимание специальными баннерам, откроют возможность автозагрузки объявлений, а также помогут оформить профессиональный профиль продавца: забрендировать объявления, создать витрину спецпредложений и т.д.

Часть продавцов с подключенной «Авито Доставкой» уже тестируют новый тариф. В конце лета к нему смогут подключиться верифицированные продавцы, передающим в «Авито Доставк» не менее 90% от всех заказов, оформленных покупателями. Тариф будет продлеваться каждый месяц, отключить его можно будет с помощью службы поддержки.

Фото на обложке: KateV28 / Shutterstock

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