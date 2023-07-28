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«Авито» начнет тестировать проверку недвижимости по выписке из ЕГРН

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

«Авито» начнет тестировать обязательную проверку объектов недвижимости по выписке из ЕГРН (Единый государственный реестр недвижимости). Об этом рассказали в пресс-службе компании.

«Авито» начнет тестировать проверку недвижимости по выписке из ЕГРН

Как говорят в компании, нововведение поможет усилить безопасность пользователей площадки и обеспечить юридическую чистоту всех объектов, которые размещаются на сайте.

Тестирование затронет две категории недвижимости, вторичную и долгосрочную аренду. Для трех российских регионов, Ненецкого и Чукотского автономных округов, а также для Сахалина, с 4 августа проверка по выписке из ЕГРН станет обязательной.

Для профессиональных и частных пользователей платформы из других регионов проверка на начальном этапе будет добровольной. Но позднее обязательная проверка распространится на всех пользователей и категории «Авито Недвижимости».

Также с 4 августа компания будет просить пройти обязательную проверку с помощью выписки в отношении объявлений, которые вызывают подозрения на добросовестность.

По итогам первого этапа тестирования компания проанализирует обратную связь, а затем, доработав функционал загрузки, запустит обязательную проверку по всей стране. Это будет происходить в несколько этапов. 

Фото на обложке: Andrey_Popov / Shutterstock

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