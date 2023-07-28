«Авито» начнет тестировать проверку недвижимости по выписке из ЕГРН

«Авито» начнет тестировать обязательную проверку объектов недвижимости по выписке из ЕГРН (Единый государственный реестр недвижимости). Об этом рассказали в пресс-службе компании.

Как говорят в компании, нововведение поможет усилить безопасность пользователей площадки и обеспечить юридическую чистоту всех объектов, которые размещаются на сайте.

Тестирование затронет две категории недвижимости, вторичную и долгосрочную аренду. Для трех российских регионов, Ненецкого и Чукотского автономных округов, а также для Сахалина, с 4 августа проверка по выписке из ЕГРН станет обязательной.

Для профессиональных и частных пользователей платформы из других регионов проверка на начальном этапе будет добровольной. Но позднее обязательная проверка распространится на всех пользователей и категории «Авито Недвижимости».

Также с 4 августа компания будет просить пройти обязательную проверку с помощью выписки в отношении объявлений, которые вызывают подозрения на добросовестность.

По итогам первого этапа тестирования компания проанализирует обратную связь, а затем, доработав функционал загрузки, запустит обязательную проверку по всей стране. Это будет происходить в несколько этапов.

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