«Авито» нанял финансового директора для развития финтех-направления. Татьяна Жаркова ранее работала в «Русском стандарте», «Русфинанс банке» и других банках. Она будет отвечать за реализацию финансовой стратегии классифайда.

«Авито» назначил на должность финансового директора Татьяну Жаркову. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Жаркова будет отвечать за развитие финтех-направления классифайда и реализовывать финансовую стратегию компании.

«Мы работаем над созданием надежных и гибких финансовых продуктов, которые легко интегрируются в “Авито”, чтобы наш бизнес мог расти в долгосрочной перспективе», — отметил управляющий партнер по развитию бизнеса в «Авито» Иван Гуз.

Ранее Жаркова работала на руководящих должностях в «Русском стандарте», «Русфинанс банке», «Банке Интеза», «Фольксваген банк РУС» и других финансовых организациях.

Фото на обложке: Nikita Burdenkov / Shutterstock