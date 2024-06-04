«Авито» нанял финансового директора для развития финтех-направления. Татьяна Жаркова ранее работала в «Русском стандарте», «Русфинанс банке» и других банках. Она будет отвечать за реализацию финансовой стратегии классифайда.
«Авито» назначил на должность финансового директора Татьяну Жаркову. Об этом сообщила пресс-служба компании.
Жаркова будет отвечать за развитие финтех-направления классифайда и реализовывать финансовую стратегию компании.
«Мы работаем над созданием надежных и гибких финансовых продуктов, которые легко интегрируются в “Авито”, чтобы наш бизнес мог расти в долгосрочной перспективе», — отметил управляющий партнер по развитию бизнеса в «Авито» Иван Гуз.
Ранее Жаркова работала на руководящих должностях в «Русском стандарте», «Русфинанс банке», «Банке Интеза», «Фольксваген банк РУС» и других финансовых организациях.
Фото на обложке: Nikita Burdenkov /
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