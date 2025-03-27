ЦБ включил «дочку» «Авито» в реестр операторов финансовых платформ

Согласно описанию на сайте ЦБ, «финансовые платформы помогают потребителю сравнить предложения многих продавцов, выбрать подходящие условия и заключить сделку с финансовой организацией или эмитентом дистанционно, независимо от местонахождения сторон, ежедневно и круглосуточно». В свою очередь, ОФП обеспечивает функционирование финансовой платформы.

Благодаря новому статусу пользователи «Авито» смогут прямо на платформе изучать банковские предложения и заполнять анкеты на сторонних площадках, пояснил РБК представитель классифайда. При идентификации через «Госуслуги» данные будут автоматически подтягиваться из учетной записи пользователя. После получения индивидуальных предложений от банков можно будет дистанционно подписать договор и получить средства, отметили в компании.

Там заявили о намерении «Авито» развивать линейку финансовых сервисов, включая потребительское кредитование, депозитные программы и страховые услуги. В будущем классифайд планирует запустить финансовые сервисы и на другие направления — «Товары», «Недвижимость», «Работу» и «Услуги».

«Авито» зарегистрировал юрлицо «Авито Финанс» в начале октября. В пресс-службе тогда сообщили, что компания не планирует создавать свой банк: новое подразделение будет встраивать дополнительные возможности для финансовых операций по мере их востребованности и уместности.

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