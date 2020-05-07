Россияне ищут курьеров на Avito для заказа продуктов

В апреле запрос «доставка продуктов» на портале объявлений Avito стал самым популярным. Об этом Rusbase рассказали представители сервиса.

Спрос на доставку продуктов вырос в 12 раз по сравнению с мартом. Месяц назад запрос «доставка продуктов» занимал 7006 место в списке самых распространенных.

Выросло и количество предложений: на доставку продуктов приходится четверть всех объявлений в категории «курьерские поручения».

Как отметили представители Avito, доставкой продуктов занимаются как частные пользователи, так и небольшие предприятия.

Средняя стоимость курьерской доставки по России составляет 356 рублей. За эту сумму исполнитель поручения сходит в магазин, приобретет продукты по списку заказчика и доставит их до двери. Заказчик может попросить исполнителя зайти в один или несколько магазинов.