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Россияне ищут курьеров на Avito для заказа продуктов

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Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

В апреле запрос «доставка продуктов» на портале объявлений Avito стал самым популярным. Об этом Rusbase рассказали представители сервиса.

Россияне ищут курьеров на Avito для заказа продуктов

Спрос на доставку продуктов вырос в 12 раз по сравнению с мартом. Месяц назад запрос «доставка продуктов» занимал 7006 место в списке самых распространенных. 

Выросло и количество предложений: на доставку продуктов приходится четверть всех объявлений в категории «курьерские поручения».

Как отметили представители Avito, доставкой продуктов занимаются как частные пользователи, так и небольшие предприятия. 

Средняя стоимость курьерской доставки по России составляет 356 рублей. За эту сумму исполнитель поручения сходит в магазин, приобретет продукты по списку заказчика и доставит их до двери. Заказчик может попросить исполнителя зайти в один или несколько магазинов. 

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