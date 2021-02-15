Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

«Авито» начал тестировать формат маркетплейса

Новости
Наталья Дмитриева
Наталья Дмитриева

Редактор новостей

Наталья Дмитриева

Сервис бесплатных объявлений «Авито» начинает работать по модели маркетплейса, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей компании.

«Авито» начал тестировать формат маркетплейса

«Авито» подключит поставщиков к маркетплейсу и будет зарабатывать на комиссии с их продаж. Оплачивать товары партнеров можно будет напрямую через «Авито». До этого сделки совершались вне площадки или через «Авито Доставку».

К тестированию нового для «Авито» формата приступили около 200 компаний-продавцов сервиса, масштабирование планируется в конце года. Пока за хранение товаров и их доставку будут отвечать партнеры, в частности Boxberry, приводит издание цитату управляющего директора «Авито Товаров» Алексея Куракина.

Сервис рассчитывает на рост выручки за счет комиссий и через 3-5 лет намерен войти в число лидеров среди отечественных маркетплейсов, уточняет издание. При этом «Авито» сохранит модель классифайда и продолжит получать прибыль от привычного размещения и продвижения объявлений.

«Авито» в России пользуются 40,4 млн человек. Чистая прибыль управляющего сервисом ООО «КЕХ еКоммерц» составила 9,4 млрд рублей, следует из ЕГРЮЛ. В отечественном сегменте электронной коммерции, по данным «Infoline-Аналитики», лидируют Wildberries, Ozon и DNS. На них приходится 21,3% рынка.

Эксперты издания, в частности гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров, полагают, что «Авито» будет сложно потеснить конкурентов. Причина — сложности в выстраивании отношений с крупными продавцами и малые ресурсы для субсисидирования доставки в сравнении с ведущими маркетплейсами.

Фото: Primakov / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

ВОЗМОЖНОСТИ

16 февраля 2021

Ramaximization — онлайн-хакатон по оптимизации

18 февраля 2021

Students Hack от «Газпром нефти»

21 февраля 2021

Экосистемный онлайн-хакатон SberCode

Все ВОЗМОЖНОСТИ

RUSBASE РЕКОМЕНДУЕТ
Наша главная рассылка. Раз в неделю делимся самыми важными и полезными материалами, чтобы вы ничего не пропустили.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма