«Авито» начал тестировать формат маркетплейса

«Авито» подключит поставщиков к маркетплейсу и будет зарабатывать на комиссии с их продаж. Оплачивать товары партнеров можно будет напрямую через «Авито». До этого сделки совершались вне площадки или через «Авито Доставку».

К тестированию нового для «Авито» формата приступили около 200 компаний-продавцов сервиса, масштабирование планируется в конце года. Пока за хранение товаров и их доставку будут отвечать партнеры, в частности Boxberry, приводит издание цитату управляющего директора «Авито Товаров» Алексея Куракина.

Сервис рассчитывает на рост выручки за счет комиссий и через 3-5 лет намерен войти в число лидеров среди отечественных маркетплейсов, уточняет издание. При этом «Авито» сохранит модель классифайда и продолжит получать прибыль от привычного размещения и продвижения объявлений.

«Авито» в России пользуются 40,4 млн человек. Чистая прибыль управляющего сервисом ООО «КЕХ еКоммерц» составила 9,4 млрд рублей, следует из ЕГРЮЛ. В отечественном сегменте электронной коммерции, по данным «Infoline-Аналитики», лидируют Wildberries, Ozon и DNS. На них приходится 21,3% рынка.

Эксперты издания, в частности гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров, полагают, что «Авито» будет сложно потеснить конкурентов. Причина — сложности в выстраивании отношений с крупными продавцами и малые ресурсы для субсисидирования доставки в сравнении с ведущими маркетплейсами.

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