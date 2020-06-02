Avito и ЦИАН подключат идентификацию через Госуслуги

Сайты объявлений Avito, «Авто.ру», ЦИАН и другие в рамках эксперимента с правительством смогут подключиться к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) портала госуслуг. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на проект постановления правительства.

Эксперимент будет добровольным. Он начнется 1 июля и продлится год. Для его реализации Минкомсвязь создаст межведомственную рабочую группу, в которую войдут владельцы агрегаторов, представители Минкомсвязи, Минэкономики, Минпромторга, Минстроя, Минтранса, Росреестра, МВД и ФСБ.

Подключение к ЕСИА не будет платным для агрегаторов, но им может потребоваться доработка собственных систем, отметили Минкомсвязи. Ведомство уверяет. что не будет иметь доступа к личным данным пользователей.