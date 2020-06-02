Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

Avito и ЦИАН подключат идентификацию через Госуслуги

Новости
Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Сайты объявлений Avito, «Авто.ру», ЦИАН и другие в рамках эксперимента с правительством смогут подключиться к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) портала госуслуг. Об этом пишет «Коммерсант»  со ссылкой на проект постановления правительства.

Avito и ЦИАН подключат идентификацию через Госуслуги

Эксперимент будет добровольным. Он начнется 1 июля и продлится год. Для его реализации Минкомсвязь создаст межведомственную рабочую группу, в которую войдут владельцы агрегаторов, представители Минкомсвязи, Минэкономики, Минпромторга, Минстроя, Минтранса, Росреестра, МВД и ФСБ.

Подключение к ЕСИА не будет платным для агрегаторов, но им может потребоваться доработка собственных систем, отметили Минкомсвязи. Ведомство уверяет. что не будет иметь доступа к личным данным пользователей.

По информации издания, интерес к эксперименту есть у Avito, «Авто.ру» и ЦИАНа. 

Новый способ идентификации должен снизить уровень мошенничества на площадках, число которых выросло с переходом на самоизоляцию. Эксперты отмечают, что добровольная идентификация не отсеет мошенников, а обязательная вызовет недовольство бизнеса. 

Фото: Aleksey Khilko / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

02 июня 2020

Цифровой прорыв

04 июня 2020

Go Global

04 июня 2020

Мастерская старта продаж

Все ВОЗМОЖНОСТИ

RUSBASE РЕКОМЕНДУЕТ
Наша главная рассылка. Раз в неделю делимся самыми важными и полезными материалами, чтобы вы ничего не пропустили.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма