На «Авито» появился «Грузовой» тариф с доставкой крупной мебели и техники

«Авито» запускает «Грузовой» тариф от «Яндекс.Доставки», рассказали в пресс-службе «Яндекса». Теперь клиентам доступен заказ мебели и бытовой техники весом до 60 кг, а не до 20 кг, как было ранее.
Новая опция тестируется в Москве и Петербурге. Товар доставляется до двери в течение одного дня, а оплата производится через «Безопасную сделку» с заморозкой средств.
Максимальная сумма сторон товара может составлять 300 см, максимальная цена заказа — 30 тыс. рублей на старте с перспективой повышения лимита до 50 тыс. рублей.
Новый тариф предназначен для доставки габаритной мебели и бытовой техники. Прямо до двери можно заказать стиральную или посудомоечную машину, холодильник и другие предметы до 60 кг.
Как уточнили в пресс-службе, технику и мебель курьеры будут доставлять в том числе на верхние этажи. На загрузку и разгрузку уходит около 15 минут.
При получении товара клиент сможет отказаться от покупки, если выявит дефекты. За обратную доставку при этом платить не придется.
До конца лета «Грузовой» тариф станет доступен всем москвичам и петербуржцам.
Фото на обложке: LightField Studios /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Как работают со стартапами в Университете ИТМО
- 2 «Авито» проведет круглый стол на тему новых вызовов и возможностей в маркетинге
- 3 Теперь без привычных соцсетей: почему стоит развивать бизнес на Авито
- 4 Продвижение на классифайдах: пять советов новичкам для повышения эффективности
- 5 «Помогаем расти миллионам предприятий по всей стране: как гигантам, так и малышам»
ВОЗМОЖНОСТИ
23 мая 2023
24 мая 2023
25 мая 2023