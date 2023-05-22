На «Авито» появился «Грузовой» тариф с доставкой крупной мебели и техники

«Авито» запускает «Грузовой» тариф от «Яндекс.Доставки», рассказали в пресс-службе «Яндекса». Теперь клиентам доступен заказ мебели и бытовой техники весом до 60 кг, а не до 20 кг, как было ранее.

Новая опция тестируется в Москве и Петербурге. Товар доставляется до двери в течение одного дня, а оплата производится через «Безопасную сделку» с заморозкой средств.

Максимальная сумма сторон товара может составлять 300 см, максимальная цена заказа — 30 тыс. рублей на старте с перспективой повышения лимита до 50 тыс. рублей.

Новый тариф предназначен для доставки габаритной мебели и бытовой техники. Прямо до двери можно заказать стиральную или посудомоечную машину, холодильник и другие предметы до 60 кг.

Как уточнили в пресс-службе, технику и мебель курьеры будут доставлять в том числе на верхние этажи. На загрузку и разгрузку уходит около 15 минут.

При получении товара клиент сможет отказаться от покупки, если выявит дефекты. За обратную доставку при этом платить не придется.

До конца лета «Грузовой» тариф станет доступен всем москвичам и петербуржцам.

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