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«Авито» купил контрольную долю в агрегаторе объявлений Haraba

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

«Авито» стал владельцем контрольной доли в агрегаторе объявлений о продаже машин Haraba. Haraba позиционирует себя как «бизнес для перекупов в одном приложении».

«Авито» купил контрольную долю в агрегаторе объявлений Haraba

На изменения в составе владельцев сервиса Haraba обратил внимание «Интерфакс».

«Авито» в лице управляющей компании в России «Кех Екоммерц» приобрел 67% доли в ООО «Хараба». До сделки основным учредителем компании были Гаджи Курбанов и Андрей Редуто, которые владели по 31,88% доли.

Haraba на своей странице в VK позиционирует себя как «бизнес для перекупов в одном приложении». Сервис агрегирует объявления о продаже машин с нескольких популярных сайтов, в том числе с «Авито», Drom, «Авто.ру».

В Haraba по собственным данным размещается более 1,3 млн объявлений о продаже автомобилей с пробегом в России. Сервис также предоставляет B2B-услуги, позволяет заказать документальную проверку автомобиля перед покупкой.

ООО «Хараба» отработало 2021 года с выручкой 123 млн рублей при чистой прибыли 18,3 млн рублей.

Фото на обложке: страница Haraba в VK

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