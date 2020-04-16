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«Авито» запустит курьерскую доставку и даст пользователям скидки

Новости
Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Российский онлайн-сервис объявлений «Авито» разработал программу поддержки бизнеса и пользователей. Об этом Rusbase рассказали в компании. 

«Авито» запустит курьерскую доставку и даст пользователям скидки

С 23 апреля «Авито» запустит курьерскую доставку. В крупных городах товары можно будет заказать на дом с помощью сервиса «Достависта». Еще один вариант — заказать товар в пункт выдачи Boxberry и вызвать курьера, который привезет посылку на дом.

Для профессиональных продавцов автомобилей, мотоциклов, грузового и водного транспорта компания снизила цены на 25%. Стоимость онлайн-сервиса проверки истории автомобиля «Автотека» уменьшилась до 89 рублей и 64 рублей на дилерские объявления. 

Производители и продавцы товаров получат скидку 30% на размещение объявлений в «Авито Товарах».

Для поставщиков услуг — например, репетиторов — действует скидка 50% на разовое размещение вакансии.

Сервис «Авито Недвижимость» снизил цену отчета о проверке квартиры до 1 рубля. За эту же цену можно перевести объявление о краткосрочной аренде в сегмент долгосрочной аренды. 

Кроме того, компания предоставит скидки пользователям сервиса «Авито Работа»:

  • государственным медицинским учреждениям и волонтерским организациям — до десяти бесплатных объявлений о поиске медработников и линейного персонала или волонтеров;
  • бизнесам с курьерской доставкой — бесплатное продвижение вакансий курьеров, грузчиков, работников склада;
  • работодателям, которые продолжают массовый найм — скидка 50% на пакет контактов из 2 тысяч резюме;
  • компаниям, которые ищут сотрудников в Уральском, Сибирском или Дальневосточном федеральных округах — скидка на размещение вакансий 70%.

Еще компания выпустила бота, который предложит создать резюме сотрудникам, которых сократили во время кризиса. «Авито Работа» будет получать информацию о сокращениях штата напрямую от работодателей. 

Фото:  Andrey_Popov / Shutterstock

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