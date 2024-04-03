«Авито» запустил раздел с товарами в состоянии новых и «как новых»

«Авито» запустил раздел с товарами в состоянии новых и «как новых». В него допускают продавцов только с высокими оценками от покупателей. Товары из раздела можно вернуть в течение 14 дней.

«Авито» запустил новый раздел с товарами в новом и отличном состояниях. Об этом рассказали в пресс-службе сервиса.

В разделе «Авито Молл» можно купить одежду, обувь и аксессуары, товары для детей и игрушки, электронику, запчасти, мебель и товары для дома. Все товары из раздела возвратные – их можно вернуть продавцу в течение 14 дней от физлиц, 15 дней – от компаний.

«В течение года мы совершенствовали механики и работали над ассортиментом Молла – к открытию в нем доступно почти 4 млн объявлений от 30 тыс. продавцов», – отметила директор по продуктам «Авито Товаров» Ирина Грачева.

Для продажи товаров в разделе допускают продавцов только с проверенной репутацией, покупательская оценка которых не ниже 4,5 звезд. Кроме того, все продавцы в разделе имеют подтвержденный, например, через «Госуслуги» профиль.

Покупка товаров в разделе доступна через «Авито Доставку». Для попадания в раздел запущен отдельный фильтр на главной странице сервиса.

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