«Авито» тестирует новый раздел среди 5% пользователей

Сервис «Авито» решил вывести в отдельный раздел товары в новом или отличном состоянии от продавцов с высоким рейтингом, подключенных к «Авито Доставке». У нового раздела «Авито Молл» более актуальный дизайн и расширенные возможности фильтрации товаров по категориям.

О тестовом запуске нового раздела в приложении сообщили vc.ru (указав «Авито» в качестве источника без прямой ссылки на сообщение компании) и Sostav.ru со ссылкой на Shopper’s.

Известно, что новый раздел:

доступен лишь 5% пользователей,

будет тестироваться до первой недели апреля, после чего разработчики примут решение о судьбе проекта,

оформлен, как интернет-магазин, а не доска объявлений (на превью есть только фото и цена товара, остальные детали скрыты),

представляет товары только в новом или отличном состоянии,

включает объявления только от продавцов с рейтингом выше 4,5, подключенных к «Авито Доставке»,

содержит продукцию категорий одежда, обувь, электроника, мебель, товары для дома, товары для детей, аксессуары и пр.

СМИ сообщают, что те, кто попал в тестовую группу, могут перейти в раздел «Молл» с главной страницы основного приложения сервиса «Авито».

Фото на обложке: Nikita Burdenkov / Shutterstock