«Авито» тестирует новый раздел среди 5% пользователей

Сервис «Авито» решил вывести в отдельный раздел товары в новом или отличном состоянии от продавцов с высоким рейтингом, подключенных к «Авито Доставке». У нового раздела «Авито Молл» более актуальный дизайн и расширенные возможности фильтрации товаров по категориям.
О тестовом запуске нового раздела в приложении сообщили vc.ru (указав «Авито» в качестве источника без прямой ссылки на сообщение компании) и Sostav.ru со ссылкой на Shopper’s.
Известно, что новый раздел:
- доступен лишь 5% пользователей,
- будет тестироваться до первой недели апреля, после чего разработчики примут решение о судьбе проекта,
- оформлен, как интернет-магазин, а не доска объявлений (на превью есть только фото и цена товара, остальные детали скрыты),
- представляет товары только в новом или отличном состоянии,
- включает объявления только от продавцов с рейтингом выше 4,5, подключенных к «Авито Доставке»,
- содержит продукцию категорий одежда, обувь, электроника, мебель, товары для дома, товары для детей, аксессуары и пр.
СМИ сообщают, что те, кто попал в тестовую группу, могут перейти в раздел «Молл» с главной страницы основного приложения сервиса «Авито».
Фото на обложке: Nikita Burdenkov /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 «Авито» проведет круглый стол на тему новых вызовов и возможностей в маркетинге
- 2 Теперь без привычных соцсетей: почему стоит развивать бизнес на Авито
- 3 Продвижение на классифайдах: пять советов новичкам для повышения эффективности
- 4 «Помогаем расти миллионам предприятий по всей стране: как гигантам, так и малышам»
- 5 Почему вашему бизнесу нужен профиль на «Авито»: 5 главных причин
ВОЗМОЖНОСТИ
20 марта 2023
22 марта 2023
24 марта 2023
24 марта 2023
26 марта 2023