Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

«Авито» тестирует новый раздел среди 5% пользователей

Новости
Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Сервис «Авито» решил вывести в отдельный раздел товары в новом или отличном состоянии от продавцов с высоким рейтингом, подключенных к «Авито Доставке». У нового раздела «Авито Молл» более актуальный дизайн и расширенные возможности фильтрации товаров по категориям.

«Авито» тестирует новый раздел среди 5% пользователей

О тестовом запуске нового раздела в приложении сообщили vc.ru (указав «Авито» в качестве источника без прямой ссылки на сообщение компании) и Sostav.ru со ссылкой на Shopper’s.

Известно, что новый раздел:

  • доступен лишь 5% пользователей,
  • будет тестироваться до первой недели апреля, после чего разработчики примут решение о судьбе проекта,
  • оформлен, как интернет-магазин, а не доска объявлений (на превью есть только фото и цена товара, остальные детали скрыты),
  • представляет товары только в новом или отличном состоянии,
  • включает объявления только от продавцов с рейтингом выше 4,5, подключенных к «Авито Доставке»,
  • содержит продукцию категорий одежда, обувь, электроника, мебель, товары для дома, товары для детей, аксессуары и пр.

СМИ сообщают, что те, кто попал в тестовую группу, могут перейти в раздел «Молл» с главной страницы основного приложения сервиса «Авито».

Фото на обложке: Nikita Burdenkov / Shutterstock

 

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 «Авито» проведет круглый стол на тему новых вызовов и возможностей в маркетинге
  2. 2 Теперь без привычных соцсетей: почему стоит развивать бизнес на Авито
  3. 3 Продвижение на классифайдах: пять советов новичкам для повышения эффективности
  4. 4 «Помогаем расти миллионам предприятий по всей стране: как гигантам, так и малышам»
  5. 5 Почему вашему бизнесу нужен профиль на «Авито»: 5 главных причин
Relocation Map
Интерактивный гид по сервисам и компаниям, связанным с релокацией
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

20 марта 2023

Sales UPgrade

22 марта 2023

True Tech Hack

24 марта 2023

Всероссийский конкурс open source-проектов

24 марта 2023

Startup Tour 2023 Пермь

26 марта 2023

MGIMO Ventures

Все ВОЗМОЖНОСТИ