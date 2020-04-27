«Авито» запускает доставку для индивидуальных предпринимателей

Сервис объявлений «Авито» сделал доставку доступной для малого и среднего бизнеса. Об этом Rusbase рассказали представители компании.

«Авито» предлагает доставку с 2018 года, но раньше она была доступна только частным пользователям.

Теперь подключить‌ ‌услугу‌ ‌к‌ ‌объявлениям‌ ‌могут‌ ‌индивидуальные предприниматели.‌ Для‌ ‌этого‌ надо ‌подтвердить‌ ‌реквизиты‌ ‌ИП ‌и‌ ‌пользоваться‌ ‌тарифами‌ ‌«расширенный» ‌или‌ ‌«максимальный».

За доставку платит покупатель. Продавцы могут отправлять заказы по всей России, где‌ ‌есть‌ ‌пункты‌ выдачи‌ ‌курьерских‌ ‌компаний‌ ‌и‌ ‌отделения‌ ‌«Почты‌ ‌России»,‌ Отправлять можно товары весом до 15 кг из определенных категорий.

Сервис выступает посредником при сделке. После оформления товара на карте покупателя замораживаются средства. Продавец получит деньги, когда покупатель заберет товар и подтвердит покупку. Продавец может выставить покупателю чек на товар, «Авито»‌ высылает чек на доставку.

Способы доставки товара:

доставка‌ ‌до‌ ‌пункта‌ ‌выдачи.‌ ‌‌Покупатель‌ ‌выбирает‌ ‌на сайте один‌ ‌из‌ пунктов‌ ‌выдачи‌. Продавец‌ ‌должен‌ ‌в‌ ‌течение‌ ‌нескольких‌ ‌дней‌ ‌отправить товар через пункт выдачи компании, которую выбрал покупатель;

междугородняя ‌курьерская‌ ‌доставка‌ ‌от‌ ‌Boxberry.‌ ‌Продавец ‌может предложить покупателю заказать курьера, который заберет посылку в пункте выдачи ‌Boxberry и принесет покупателю домой. Доставку до пункта выдачи оплачивает покупатель. До конца мая можно бесплатно заказать курьера.

Доставка ‌«Авито»‌ работает в 650 городах и 24 тысячах населенных пунктах по всей России. Партнеры проекта — Boxberry,‌ ‌DPD,‌ ‌«Почта‌ ‌России».‌

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