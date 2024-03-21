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«Авито Недвижимость» запустила собственный ипотечный сервис

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

«Авито Недвижимость» запустила собственный ипотечный сервис. Он будет бесплатным для пользователей платформы. В проекте участвуют 30 банков разного размера. Об этом RB.RU сообщили в пресс-службе компании.

«Авито Недвижимость» запустила собственный ипотечный сервис

Пользователь сможет оставить заявку прямо на платформе и в течение 24 часов получить ответ от банков. Решение кредитной организации об одобрении заявки, полученное через сервис, будет финальным.

Среди плюсов сервиса представители назвали следующие пункты:

  • Одна анкета для всех банков;
  • К нему подключены 30 банков;
  • Помощь ипотечного консультанта;
  • Ипотека со скидкой;
  • До трех месяцев на выбор недвижимости.

Чтобы подключиться к сервису нужно заполнить онлайн-заявку на сайте или в мобильном приложении «Авито». Пользователю для подачи анкеты понадобятся паспорт и СНИЛС.

После отправки заявки с пользователем свяжется ипотечный консультант, который уточнит условия, подскажет, как отредактировать анкету и загрузить документы.

Первые результаты по итогам рассмотрения полной заявки появятся уже через 15 минут, а в течение суток придут ответы от всех выбранных банков.

Фото на обложке: Unsplash

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