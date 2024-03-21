«Авито Недвижимость» запустила собственный ипотечный сервис. Он будет бесплатным для пользователей платформы. В проекте участвуют 30 банков разного размера. Об этом RB.RU сообщили в пресс-службе компании.
Пользователь сможет оставить заявку прямо на платформе и в течение 24 часов получить ответ от банков. Решение кредитной организации об одобрении заявки, полученное через сервис, будет финальным.
Среди плюсов сервиса представители назвали следующие пункты:
- Одна анкета для всех банков;
- К нему подключены 30 банков;
- Помощь ипотечного консультанта;
- Ипотека со скидкой;
- До трех месяцев на выбор недвижимости.
Чтобы подключиться к сервису нужно заполнить онлайн-заявку на сайте или в мобильном приложении «Авито». Пользователю для подачи анкеты понадобятся паспорт и СНИЛС.
После отправки заявки с пользователем свяжется ипотечный консультант, который уточнит условия, подскажет, как отредактировать анкету и загрузить документы.
Первые результаты по итогам рассмотрения полной заявки появятся уже через 15 минут, а в течение суток придут ответы от всех выбранных банков.
Фото на обложке: Unsplash
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