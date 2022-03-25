«Авито» отделится от материнской OLX Group и станет самостоятельной компанией

«Авито» проведет реорганизацию своего бизнеса и станет самостоятельной компанией. Выход из материнской OLX Group из Нидерландов займет несколько месяцев. Весь руководящий состав «Авито» сохранит свои места.

О том, что «Авито» выйдет из нидерландской OLX Group, пишут «РИА Новости».

Процесс реорганизации займет несколько месяцев. Это время потребуется, чтобы, прежде всего, решить юридические вопросы. После завершения процесса «Авито» станет самостоятельной компанией с прежним руководством на местах.

За 15 лет работы в России «Авито» перестал нуждаться во внешнем финансировании. Собственные средства компании планируется вкладывать в развитие всех категорий бизнеса.

С момента основания «Авито» имеет отдельный бренд и свою платформу, поэтому компания изначально работала не по начальной модели материнской OLX Group.

По данным аналитиков Similar Web, «Авито» в декабре прошлого года стала лучшим в мире классифайдом. По собственным данным, на платформе «Авито» размещено свыше 90 млн объявлений. Ежедневная аудитория сервиса достигает 22 млн человек.

Фото на обложке: Primakov / Shutterstock