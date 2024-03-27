Avito завершил процедуру перерегистрации бизнеса в России. Компания «прописалась» в «русском офшоре» в Калининградской области. Это первый случай «переезда» организации из шведской в российскую юрисдикцию.

«Авито» завершил редомициляцию шведской компании Avito AB в российскую юрисдикцию. Правопреемником компании станет ООО «Авито Финанс», сообщили RB.RU в пресс-службе «Авито».

«МКООО “Авито Финанс” вошла в структуру группы “Авито” как дочерняя компания ООО “КЕХ ЕКоммерц”», – рассказали в компании.

«Авито Финанс» включили в реестр участников специального административного района, так называемого русского офшора, в Калининградской области. Это первый случай перерегистрации компании из шведской в российскую юрисдикцию.

В октябре 2022 года Kismet Capital Group закрыла сделку по покупке сервиса «Авито» за 151 млрд рублей.

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