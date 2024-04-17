«Авито» запустил выкуп планшетов у своих пользователей. Ранее партнерам площадки можно было продать только смартфоны. Об этом RB.RU сообщили в пресс-службе сервиса. При этом в компании сообщили, что не готовы раскрывать юнит-экономику бизнеса.
Схема выглядит так: пользователь публикует объявление о продаже планшета, «Авито» отправляет ему предложение о выкупе гаджета. В случае согласия с предварительной ценой выкупа, которая видна сразу, владелец устройства сможет выбрать способ доставки партнеру платформы.
По данным представителя сервиса, можно будет завезти планшет в пункт выкупа самостоятельно или вызвать сотрудника на дом или в другое удобное место встречи. Устройства сразу же проверят офлайн и переведут оплату за него.
Сейчас в программе выкупа планшетов участвуют 25 партнеров из Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Астрахани, Казани, Новосибирска, Барнаула, Тюмени, Перми, Самары, Уфы. Сервис доступен только в приложении и десктопной «Авито».
В будущем компания может начать выкупать — от смарт-часов до ноутбуков, отметили в пресс-службе компании.
Фото на обложке: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Почему сейчас выгодно продавать на ресейл-платформах и как делать это эффективно?
- 2 Как обезвредить манипуляции, чтобы сделать общение с клиентами эффективнее
- 3 Как продавать на Авито: правила, инструкции, лайфхаки
- 4 Как защитить свои права, торгуя на «Авито»
- 5 «Авито» проведет круглый стол на тему новых вызовов и возможностей в маркетинге
ВОЗМОЖНОСТИ
20 апреля 2024
21 апреля 2024
21 апреля 2024