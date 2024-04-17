«Авито» запустил выкуп планшетов у своих пользователей. Ранее партнерам площадки можно было продать только смартфоны. Об этом RB.RU сообщили в пресс-службе сервиса. При этом в компании сообщили, что не готовы раскрывать юнит-экономику бизнеса.

Схема выглядит так: пользователь публикует объявление о продаже планшета, «Авито» отправляет ему предложение о выкупе гаджета. В случае согласия с предварительной ценой выкупа, которая видна сразу, владелец устройства сможет выбрать способ доставки партнеру платформы.

По данным представителя сервиса, можно будет завезти планшет в пункт выкупа самостоятельно или вызвать сотрудника на дом или в другое удобное место встречи. Устройства сразу же проверят офлайн и переведут оплату за него.

Сейчас в программе выкупа планшетов участвуют 25 партнеров из Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Астрахани, Казани, Новосибирска, Барнаула, Тюмени, Перми, Самары, Уфы. Сервис доступен только в приложении и десктопной «Авито».

В будущем компания может начать выкупать — от смарт-часов до ноутбуков, отметили в пресс-службе компании.

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