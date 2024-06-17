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Качество товаров на «Авито» можно будет оценить по видеосвязи

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

«Авито» запустил показы по видеосвязи: покупатели смогут оценить качество товара или услуги с помощью видео в мобильном приложении. Об этом RB.RU сообщили в пресс-службе сервиса. 

Качество товаров на «Авито» можно будет оценить по видеосвязи

Онлайн-показ доступен в категориях «Товары», «Транспорт», «Недвижимость» и для части объявлений в категории «Услуги». У этих объявлений появится кнопка «Запросить онлайн-показ».

«Авито»

После того, как покупатель нажмет кнопку, у продавца в мессенджере появится соответствующее уведомление. Он должен будет подтвердить запрос, без его согласия начать видеосвязь будет невозможно.

Функция доступна на iOS и Android. При желании продавец и покупатель смогут переключаться с видео на аудио и обратно. 

Фото на обложке: Unsplash

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