Авито поддержит предпринимателей

Авито рассказал о программе поддержки предпринимателей, которая поможет компаниям продолжать стабильно работать и расширять бизнес на более чем 80 млн аудиторию платформы. Для новых пользователей Авито дополнительно предлагает программы обучения и онбординга.

По данным компании, с начала марта количество заказов на Авито увеличилось на 40%, а число сделок — на 30% по сравнению с февралем. В марте сервис Data.ai в очередной раз назвал мобильное приложение Авито самым скачиваемым приложением для покупок.

Вот что команда Авито планирует реализовать в ближайшее время для поддержки бизнеса своих пользователей.

В категории «Товары»

Расшить возможности «Авито Доставки» и подключить новые каналы: постаматы, курьеров. Дать возможность предпринимателям доставлять товар своими силами по предоплате через безопасную сделку.

Запустить инструмент «Аналитика спроса», который поможет получать актуальную статистику по ключевым параметрам и объективно оценивать спрос и предложение в различных категориях.

Запустить мультилокации в категории «Оборудование для бизнеса» — продавцы смогут выбрать регионы, в которых им наиболее интересно показывать объявления. Также в этой категории будет предложена скидка на размещение объявлений в 20%.

В категории «Авто»

Вложить дополнительные ресурсы в развитие сервиса для дилеров, чтобы они могли нарастить объем выкупа автомобилей с пробегом у частных продавцов.

Усилить проверку достоверности и качества объявлений дилеров и частных профессиональных продавцов.

Поддержать дилеров аналитикой и экспертизой о состоянии рынка автомобилей.

В категории «Недвижимость»

Продолжить инвестировать в маркетинг, чтобы поддержать спрос и предложение на площадке.

Предоставить аналитику и собственную экспертизу о состоянии рынка недвижимости.

Усилить проверку достоверности и качества объявлений объектов недвижимости.

Подготовить инструменты для застройщиков, которые позволят привлекать покупателей на конкретные проекты. Дать возможность размещать медийную рекламу на площадке.

Поддержать клиентов других платформ после отмены их работы в России.

В категории «Услуги»

Продолжить продвигать «Авито Услуги» и привлекать заказчиков во все категории.

Пересмотреть подход к формированию стоимости размещения и продвижения объявлений для большинства категорий услуг, подготовить программу скидок и бонусов для отдельных категорий исполнителей.

Развивать образовательные проекты, чтобы помочь исполнителям работать с площадкой и продвигать свои услуги.

В компании также провели стресс-тесты инфраструктуры и подтвердили надежность и стабильность работы платформы для продавцов и покупателей.

Фото на обложке: предоставлено Авито