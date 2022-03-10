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Авито поддержит предпринимателей

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Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

Авито рассказал о программе поддержки предпринимателей, которая поможет компаниям продолжать стабильно работать и расширять бизнес на более чем 80 млн аудиторию платформы. Для новых пользователей Авито дополнительно предлагает  программы обучения и онбординга.

Авито поддержит предпринимателей

По данным компании, с начала марта количество заказов на Авито увеличилось на 40%, а число сделок — на 30% по сравнению с февралем. В марте сервис Data.ai в очередной раз назвал мобильное приложение Авито самым скачиваемым приложением для покупок.

Вот что команда Авито планирует реализовать в ближайшее время для поддержки бизнеса своих пользователей.

В категории «Товары»

  • Расшить возможности «Авито Доставки» и подключить новые каналы: постаматы, курьеров. Дать возможность предпринимателям доставлять товар своими силами по предоплате через безопасную сделку.
  • Запустить инструмент «Аналитика спроса», который поможет получать актуальную статистику по ключевым параметрам и объективно оценивать спрос и предложение в различных категориях.
  • Запустить мультилокации в категории «Оборудование для бизнеса» — продавцы смогут выбрать регионы, в которых им наиболее интересно показывать объявления. Также в этой категории будет предложена скидка на размещение объявлений в 20%.

В категории «Авто»

  • Вложить дополнительные ресурсы в развитие сервиса для дилеров, чтобы они могли нарастить объем выкупа автомобилей с пробегом у частных продавцов. 
  • Усилить проверку достоверности и качества объявлений дилеров и частных профессиональных продавцов. 
  • Поддержать дилеров аналитикой и экспертизой о состоянии рынка автомобилей.

В категории «Недвижимость»

  • Продолжить инвестировать в маркетинг, чтобы поддержать спрос и предложение на площадке.
  • Предоставить аналитику и собственную экспертизу о состоянии рынка недвижимости.
  • Усилить проверку достоверности и качества объявлений объектов недвижимости.
  • Подготовить инструменты для застройщиков, которые позволят привлекать покупателей на конкретные проекты. Дать возможность размещать медийную рекламу на площадке.
  • Поддержать клиентов других платформ после отмены их работы в России. 

В категории «Услуги»

  • Продолжить продвигать «Авито Услуги» и привлекать заказчиков во все категории.
  • Пересмотреть подход к формированию стоимости размещения и продвижения объявлений для большинства категорий услуг, подготовить программу скидок и бонусов для отдельных категорий исполнителей. 
  • Развивать образовательные проекты, чтобы помочь исполнителям работать с площадкой и продвигать свои услуги.

В компании также провели стресс-тесты инфраструктуры и подтвердили надежность и стабильность работы платформы для продавцов и покупателей. 

Фото на обложке: предоставлено Авито

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