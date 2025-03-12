«Авито» запустил сервис для поиска временной подработки

На первом этапе сервис доступен в приложении «Авито», в будущем его интегрируют и в веб-версию. Сейчас на платформе есть смены от крупных заказчиков в Ростове-на-Дону, Краснодаре и Нижнем Новгороде. Основные направления подработки — обслуживание покупателей, выкладка и упаковка товаров, сортировка посылок и уборка помещений.

Как это работает? Все процессы, включая выбор смены, получение статуса самозанятого, проверку медкнижки и получение оплаты, происходят онлайн. Чтобы приступить к выполнению задачи, не нужно проходить собеседование, исполнителю достаточно пройти проверку через «Госуслуги», оформить самозанятость, если ее нет, и загрузить фото страниц медкнижки или справки о ее получении.

Длительность подработки составляет от четырех до 12 часов в день. Оплата придет исполнителю в течение 24 часов после подтверждения завершения смены.

Зачем это рынку? «“Авито Подработка” — один из наших главных новых продуктов в 2025 году, созданный на стыке технологий и запроса рынка», — отметил управляющий партнер «Авито» Иван Гуз. По его словам, новый сервис даст исполнителям «возможность гибкого планирования графиков» и управления доходами, а также решит проблему дефицита кадров, с которой сталкивается бизнес.

В 2020 году «Авито» выкупил 25% в сервисе временной занятости GigAnt. Сумму сделки не раскрыли, но знакомый с ходом переговоров источник «Коммерсанта» оценил объем инвестиций примерно в 500 млн рублей. Совместный проект компаний «Подработка» был запущен в 2021 году.

В 2023 году «Авито» и другие инвесторы подали иск против гендиректора GigAnt Дениса Решанова и совладельца компании Михаила Вальковского, обвинив их в растрате денег. Истцы заявили, что из-за действий топ-менеджеров компания получила 168 млн рублей убытков. В том же году Арбитражный суд Санкт-Петербурга утвердил мировое соглашение между сторонами.

Фото на обложке: Primakov / Shutterstock/ FOTODOM