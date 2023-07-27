На «Авито» появился раздел люксовых брендов одежды и обуви

На «Авито» появился раздел с объявлениями о продаже одежды, обуви и аксессуаров премиальных брендов. Вещи прошли экспертную проверку на подлинность. Платформа маркирует такие товары бейджем «Оригинал». Об этом RB.RU сообщили в пресс-службе компании.

На «Авито Премиум» можно найти как новые товары от профессиональных и частных продавцов, так и б/у изделия в отличном состоянии. Раздел сейчас доступен на платформе iOS 15.6, но вскоре его запустят для всех пользователей.

Проверку вещей на подлинность по фото проводит партнер Авито – компания Legit Grails. Совместно с ней платформа уже проанализировала более 60 тыс. объявлений в категориях мужской и женской обуви, одежды, сумок и аксессуаров.

Сейчас на платформе доступно свыше 26 тыс. активных карточек с пометой «Оригинал». По данным «Авито», такие товары получают на 25% больше просмотров и откликов, чем аналогичные, но без бейджа.

Сейчас проверка доступна для почти двухсот брендов, среди которых Alexander McQueen, Armani, Balenciaga, Chanel, Dior, Dolce & Gabbana, Gucci, Jimmy Choo, Louis Vuitton, Prada. Список, как заявили в компании, будет регулярно пополняется.

Люксовые товары можно заказать через «Авито Доставку»: деньги с карточки покупателя «замораживаются» и поступают на счет продавца после того, как посылка доставлена адресату и тот подтвердил получение.

Фото на обложке: Primakov / Shutterstock