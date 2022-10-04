Avito запустит новый сервис проверки подлинности брендовой обуви и аксессуаров

В сервисе Avito появится новая услуга проверки на подлинность брендовой обуви и аксессуаров по фото. Прошедшие такой контроль товары получат специальный значок «Оригинал», сообщили в компании.

Эксперты будут анализировать обувь и аксессуары из люксового и cреднего масс-маркет сегментов. Каждое изделие будут проверять от двух до четырех специалистов, а сама процедура займет не больше суток.

Система будет автоматически определять возможность проверки товара после публикации объявления на сайте, а продавцы получат уведомления с условиями для аутентификации.

Первое время воспользоваться услугой можно бесплатно, затем проверка обуви будет стоить 349 рублей, а сумок — 499 рублей. В Avito отметили, что это значительно ниже средней цены в сфере аутентификации одежды. Стоимость проверки через приложение Entrupy в среднем составляет около двух тысяч рублей.

На сайте также появится специальный фильтр, благодаря которому покупатели смогут настроить поиск и выбирать из позиций с пометкой «Оигинал».

Кроме того, пользователям «Авито Доставки» будут высылать фото проверки, по которым они смогут убедиться в подлинности товара во время получения. При заказе через «Авито Доставку» оплата будет заморожена до тех пор, пока покупатель не подтвердит получение. Если товар его не устроит, средства вернутся на карту.

Shutterstock Фото на обложке: iama_sing /