Avito запустит новый сервис проверки подлинности брендовой обуви и аксессуаров

В сервисе Avito появится новая услуга проверки на подлинность брендовой обуви и аксессуаров по фото. Прошедшие такой контроль товары получат специальный значок «Оригинал», сообщили в компании.
Эксперты будут анализировать обувь и аксессуары из люксового и cреднего масс-маркет сегментов. Каждое изделие будут проверять от двух до четырех специалистов, а сама процедура займет не больше суток.
Система будет автоматически определять возможность проверки товара после публикации объявления на сайте, а продавцы получат уведомления с условиями для аутентификации.
Первое время воспользоваться услугой можно бесплатно, затем проверка обуви будет стоить 349 рублей, а сумок — 499 рублей. В Avito отметили, что это значительно ниже средней цены в сфере аутентификации одежды. Стоимость проверки через приложение Entrupy в среднем составляет около двух тысяч рублей.
На сайте также появится специальный фильтр, благодаря которому покупатели смогут настроить поиск и выбирать из позиций с пометкой «Оигинал».
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