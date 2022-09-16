«Авито Работа» ограничила возможность перехода в сторонние мессенджеры

Исключение предусмотрено только для крупных работодателей, а также для компаний, проверенных сервисом.

«Авито Работа» внедрила алгоритмы, запрещающие отправлять кандидату в чате платформы ссылки на внешние ресурсы, номера телефонов в числовом или текстовом видах, контакты в WhatsApp, Telegram или само упоминание этих мессенджеров. Об этом RB.RU сообщил представитель компании.

Так «Авито» хочет обезопасить соискателей от недобросовестных пользователей: «Ограничение переходов в сторонние мессенджеры повысит уверенность кандидатов в хороших намерениях работодателя».

Возможность дальнейшего взаимодействия с соискателем на внешних платформах сохранится для компаний с бейджем «Компания проверена», для тех, кто регулярно нанимает персонал на площадке, и для крупных работодателей.

Кто получает бейдж «Компания проверена»: работодатель ведет деятельность более шести месяцев, не имеет финансовых и юридических рисков, не нарушает ТК РФ и правила «Авито» при публикации вакансий на платформе.

В компании подчеркнули, что оперативно блокируют сомнительные аккаунты и объявления, архивируют неактуальные вакансии и резюме, а также высылают подсказки пользователям о том, как безопасно взаимодействовать с нанимателем.

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