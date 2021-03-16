В России каждый седьмой соискатель находит работу за один день

Сервис «Авито Работа» выснил, сколько в среднем времени требуется россиянам на поиск работы, и поделился итогами исследования с RB.ru.

У 27% опрошенных жителей страны поиск нового места работы занимает больше месяца, это самый распространенный срок трудоустройства. Но значительным оказался процент тех, кто находит подходящую вакансию очень быстро, заметили эксперты. Почти 15% россиян потратили на это один день, еще 12% — не более пяти дней.

Новый источник заработка, как выяснилось, проще найти жителям небольших населенных пунктов, нежели мегаполисов. В городах с населением меньше 100 тысяч жителей доля тех, кто нашел работу в первый день поиска доходит до 15%.

Лидером по экспресс-трудойстройству стал Северо-Кавказский федеральный округ. Также довольно быстро удается найти работу в Уральском и Южном округах.

Сроки нахождения нужных вакансий зависят от возраста. Среди респондентов от 18 до 24 лет больше тех, кто нашел будущего работодателя в срок от 1 до 10 дней. Те, кому 45+, искали место работы больше месяца.

В сумме 28% участников опроса оценили свой поиск работы как долгий или очень долгий, 26% считают, что потратили на трудоустройство среднее количество времени, а 41% — что нашли работу быстро или очень быстро, говорится в исследовании.

Почти треть жителей страны считают, что будь в их городе больше вакансий, они бы трудоустроились быстрее. Женщины чаще мужчин неудачи в поиске работы объясняют своей неуверенностью на собеседовании.

Также в долгом поиске нового работодателя россияне винят недостаточно подробные описания вакансий, невозможность позвонить и пообщаться с представителями компаний по телефону и плохо составленные резюме.

Для исследования эксперты опросили 10 тысяч респондентов старше 18 лет со всей России, 68% из них работают, а 32% — пока нет.

Фото: Antonio Guillem / Shutterstock