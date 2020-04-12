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«Авито.Работа» назвала самые востребованные профессии

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Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

По итогам первых трех месяцев 2020 года средняя зарплата по России снизилась на 1,8%. Об этом говорят результаты исследования сервиса «Авито.Работа». Rusbase ознакомился с результатами исследования. 

«Авито.Работа» назвала самые востребованные профессии

Средняя зарплата в первом квартале выросла в Москве, Новосибирске, Казани и Тюмени. В остальных крупных городах работодатели стали платить меньше. 

Лидеры по размеру средней зарплаты:

  • Москва — 60,9 тысячи рублей;
  • Санкт-Петербург — 48,4 тысячи рублей;
  • Екатеринбург — 41,2 тысячи рублей;
  • Новосибирск — 39,8 тысячи рублей. 

Самая низкая зарплата в массовых вакансиях — в Волгограде. Она составляет в среднем 30,9 тысячи рублей. 

«Массовая удаленная работа, режим самоизоляции и неработающие предприятия в сфере услуг уже привели к изменениям на рынке труда. Малый и средний бизнес застывает, крупные работодатели действуют аккуратно и оптимизируют найм. Зарплаты уже немного снизились во всех профессиях, не исключено, что в следующем квартале эта динамика продлится», — отметил управляющий директор «Авито.Работа» Артем Кумпель. 

По данным сервиса, самые высокооплачиваемые отрасли в начале года — строительство, автомобильный бизнес, фитнес и салоны красоты. 

Работодатели больше всего искали специалистов в сфере продаж, строительства, производства, транспорта и автобизнеса. На эти пять групп профессий пришлось 66,5% всех вакансий.

Фото: Stokkete / Shutterstock

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