«Авито.Работа» назвала самые востребованные профессии

По итогам первых трех месяцев 2020 года средняя зарплата по России снизилась на 1,8%. Об этом говорят результаты исследования сервиса «Авито.Работа». Rusbase ознакомился с результатами исследования.

Средняя зарплата в первом квартале выросла в Москве, Новосибирске, Казани и Тюмени. В остальных крупных городах работодатели стали платить меньше.

Лидеры по размеру средней зарплаты:

Москва — 60,9 тысячи рублей;

Санкт-Петербург — 48,4 тысячи рублей;

Екатеринбург — 41,2 тысячи рублей;

Новосибирск — 39,8 тысячи рублей.

Самая низкая зарплата в массовых вакансиях — в Волгограде. Она составляет в среднем 30,9 тысячи рублей.

«Массовая удаленная работа, режим самоизоляции и неработающие предприятия в сфере услуг уже привели к изменениям на рынке труда. Малый и средний бизнес застывает, крупные работодатели действуют аккуратно и оптимизируют найм. Зарплаты уже немного снизились во всех профессиях, не исключено, что в следующем квартале эта динамика продлится», — отметил управляющий директор «Авито.Работа» Артем Кумпель.

По данным сервиса, самые высокооплачиваемые отрасли в начале года — строительство, автомобильный бизнес, фитнес и салоны красоты.

Работодатели больше всего искали специалистов в сфере продаж, строительства, производства, транспорта и автобизнеса. На эти пять групп профессий пришлось 66,5% всех вакансий.

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