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«Авито» начал тестировать покупки в рассрочку

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

«Авито» тестирует покупки в рассрочку. Сотруднику RB.RU пришло уведомление в приложении сервиса о возможности делать покупки в кредит. Пользователям будет доступен лимит до 50 тыс. рублей. Официально о новой опции компания не сообщала.

«Авито» начал тестировать покупки в рассрочку

Как указано в уведомлении, стоимость товара делится на несколько равных частей, первый платеж необходимо внести через месяц после получения.

Из информации в приложении следует, что «партнер банка Хоум Кредит "Хоум Экспресс" откроет лимит до 50 тыс. рублей. На возврат кредита по каждой покупке предоставляется четыре месяца. При таком варианте оплаты покупка обойдется на 10% дороже — их взимает партнер площадки.

Чтобы оформить кредит, нужно выбрать пункт выдачи и заранее оплатить доставку. Затем предстоит пройти идентификацию по паспорту, заполнив форму партнера площадки. Кредит начинает действовать после получения заказа в пункте выдачи. Если по какой-то причине товар не придет, деньги за доставку вернутся. 

После получения заказа в личном кабинете отобразится график платежей и появится кнопка «Погашение кредита». После этого возврат товара через «Авито» будет недоступен.

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Отмечается, что рассрочка недоступна для товаров со значком «14 дней на возврат». Продавать в кредит могут только частные продавцы. Новый режим оплаты пока тестируется и доступен не всем пользователям. В «Авито» на момент публикации на запрос не ответили. 

Фото на обложке: Primakov / Shutterstock

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