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«Мы уже разобрались»: «Авито» прокомментировал сбой с невозможностью зайти в сервис

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

«Авито» словами «друзья, мы уже разобрались» прокомментировал сегодняшний сбой в работе своих сервисов. В течение дня многие пользователи столкнулись с невозможностью воспользоваться сервисами классифайда. Сейчас же неполадки устранены, работоспособность восстановлена, отметили в компании.

«Мы уже разобрались»: «Авито» прокомментировал сбой с невозможностью зайти в сервис

«Авито» восстановил работу своих сервисов, которые в пятницу 14 июня испытывали неполадки в работе из-за сбоя. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«Тот случай, когда переборщили с безопасностью — поставили слишком агрессивные настройки на защиту сервисов. Систему уже восстановили», — рассказали в «Авито».   

На сбой в работе «Авито» жаловались пользователи в основном из Москвы, Петербурга, Краснодара, Екатеринбурга. Downradar сообщал о нескольких сотнях жалоб. В приложение было невозможно зайти, сервис выдавал ошибку с пометкой «что-то пошло не так».   

Фото на обложке: Primakov / Shutterstock

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