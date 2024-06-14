«Мы уже разобрались»: «Авито» прокомментировал сбой с невозможностью зайти в сервис

«Авито» словами «друзья, мы уже разобрались» прокомментировал сегодняшний сбой в работе своих сервисов. В течение дня многие пользователи столкнулись с невозможностью воспользоваться сервисами классифайда. Сейчас же неполадки устранены, работоспособность восстановлена, отметили в компании.
«Авито» восстановил работу своих сервисов, которые в пятницу 14 июня испытывали неполадки в работе из-за сбоя. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
«Тот случай, когда переборщили с безопасностью — поставили слишком агрессивные настройки на защиту сервисов. Систему уже восстановили», — рассказали в «Авито».
На сбой в работе «Авито» жаловались пользователи в основном из Москвы, Петербурга, Краснодара, Екатеринбурга. Downradar сообщал о нескольких сотнях жалоб. В приложение было невозможно зайти, сервис выдавал ошибку с пометкой «что-то пошло не так».
Фото на обложке: Primakov /
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