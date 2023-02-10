Avito выкупил сервис по поиску новостроек Roomberry

Avito стал владельцем сервиса Roomberry, который предоставляет единую базу предложений по новостройкам в Москве и Петербурге, а также в областях. Сервис на протяжении нескольких нет выступал технологическим партнером «Авито Недвижимости».

Изменения в ЕГРЮЛ, на которые обратил внимание «Интерфакс», свидетельствуют, что основное юрлицо Avito ООО «Кех Екоммерц» стало владельцем 100% акций ООО «Румбери». По итогам сделки из проекта вышли генеральный директор Roomberry Михаил Хайкин, у которого было 60,48% компании, и Валентина Бочкова, владевшая остальными 39,52%.

Как пишет агентство, консолидация сервиса производится под проект «Авито Недвижимость», финансовые детали сделки не раскрываются. В пресс-службе Avito сообщили, что сотрудники Roomberry будут и дальше поддерживать и развивать платформу.

В 2021 году выручка сервиса составила 116,1 млн рублей, что в три раза больше результатов 2020 год. Чистая прибыль Roomberry за 2021 год оценивается в 6,6 млн рублей.

Осенью 2022 года сервис Avito у нидерландской Prosus выкупили структуры группы Kismet Capital Group бывшего гендиректора «Мегафона» Ивана Таврина. Стоимость сделки составила $2,4 млрд.

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