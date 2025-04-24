РБК: структура «Россельхозбанка» получила 50% в Avito

«Россельхозбанк» получил 50% в структуре сервиса объявлений Avito. Информацию об этом подтвердила пресс-служба Avito. Как написал РБК до официального объявления, о сделке на встрече с сотрудниками компании 24 апреля рассказал Иван Таврин, основатель Kismet Capital Group, которая в 2022 году купила Avito у южноафриканского холдинга Naspers.

Сделка уже прошла согласование ФАС, она была подготовлена с конца 2024 года. Один из источников РБК рассказал, что структура под управлением банка выкупила долю в рамках «коммерческого соглашения». При этом в ней использовались элементы кредита, который в 2022 году банк выдал Kismet при покупке Avito у Naspers за 151 млрд рублей.

«С учетом текущих темпов развития и показателей Avito, стороны не планируют вносить каких-то изменений в действующий формат управления. Банк — финансовый партнер», — рассказал один из собеседников РБК. Менеджмент и структура совета директоров останутся прежними.

По словам источника, в фокусе акционеров два направления относительно дальнейшей судьбы Avito — «подготовка компании к расширению на международных рынках и проведение IPO». Среди приоритетных рынков для сервиса — Ближний Восток, СНГ, Юго-Восточная Азия.

Сейчас Россельхозбанк единственный крупный банк, который не находится под блокирующими санкциями, поэтому он сможет финансировать проект, сказал источник. Таврин и Kismet находятся под санкциями США с декабря 2023 года. Поэтому партнерство теоретически может снизить влияние «санкционного акционера» в случае выхода на публичный рынок.

В 2023 году выручка основного юрлица Avito — фирмы «Кех екоммерц» — достигла 100,9 млрд рублей. Компания занимает четвертое место в списке самых дорогих интернет-компаний России по версии Forbes с оценкой $4,6 млрд.

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