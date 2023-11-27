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«Авито» впервые запустил распродажу

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

«Авито» запустил на платформе первую распродажу. В ней участвуют товары в новом и отличном состоянии, а скидки, по утверждению сервиса, достигают 80%. Какие товары добавить в распродажу, продавцы решают сами, «Авито» дает им промо-поддержку.

«Авито» впервые запустил распродажу

Сервис объявлений «Авито» объявил о начале на платформе первой распродажи, которая продлится до 20 декабря. В ней могут участвовать профессиональные и частные продавцы с высоким персональным рейтингом. Они сами определят товары, которые добавить в распродажу — сервис окажет таким товарам промо-поддержку.

«Для каждой категории “Авито” установит минимальный размер скидки (от 5 до 20%), например, на электронику стоимостью до 6,5 тыс. рублей минимальная скидка будет составлять 14%», — говорится в сообщении сервиса.

При этом максимальный размер скидки может достигать 80%, скидочный лимит устанавливает продавец. Добавить в распродажу можно только товары в новом или «как новом» состоянии.

Товар должен быть выставлен на продажу не позднее 19 ноября, а его цена не должна меняться и превышать среднюю за последний месяц, уточнили в «Авито». Если товар подорожает, его исключат из распродажи.

Фото на обложке: Primakov / Shutterstock

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