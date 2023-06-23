Продавцы на «Авито» смогут создавать шаблоны для быстрых ответов покупателям

В мессенджере «Авито» появилась опция быстрых ответов: продавцы смогут создавать шаблоны сообщений и отправлять в один клик на типовые запросы пользователей. Ранее создавать шаблоны ответов можно было только в специализированных приложениях для общения и социальных сетях. Об этом RB.RU сообщили в пресс-службе компании.
Чтобы добавить новый шаблон быстрых ответов нужно зажать необходимое сообщение и выбрать опцию «Сохранить как быстрый ответ».
Для отправки сохраненного шаблона нужно будет нажать «+» в окне чата и выбрать его на странице шаблонов. Пользователи смогут сохранять до 15 возможных вариантов быстрых ответов, каждый из которых до 500 символов в одном сообщении.
Функционал доступен на платформах iOS и Android, а также в web- и мобильной версии Авито.
Фото на обложке: Primakov /
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