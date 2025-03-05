«Авито» представила Trisigma — платформу для тестирования и аналитики цифровых сервисов
«Авито Тех» запустила платформу Trisigma для тестирования и аналитики цифровых сервисов, сообщили Русбейс в пресс-службе компании. Там пояснили, что новый продукт помогает оптимизировать разработку через автоматизацию A/B-тестирования и комплексную аналитику.
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«Trisigma связывает процесс тестирования новых функций с анализом их влияния на бизнес-показатели. Это помогает компаниям получить полную картину развития цифрового продукта, принимать обоснованные решения и избежать потерь от запуска неудачных обновлений», — заявили в «Авито Тех».
Кому это пригодится? В «Авито Тех» утверждают, что платформа будет полезна как стартапам, так и крупным корпорациям, включая компании в сфере электронной коммерции, банковском секторе, стриминговые сервисы, а также образовательные платформы.
Функции платформы. Trisigma умеет, например, автоматически проверять эффективность новых функций на различных сегментах аудитории, проводить сотни экспериментов одновременно на разных площадках, гибко настраивать тесты и генерировать подробные отчеты, рассказали в «Авито Тех». В компании подчеркнули, что Trisigma развертывается в облаке и не требует значительных технических ресурсов от клиентов.
Платформа работает в рамках тестирования. Для получения доступа нужно заполнить заявку на сайте Trisigma, указав имя, название компании и адрес электронной почты.
Фото на обложке: Sergio Photone / Shutterstock / FOTODOM
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