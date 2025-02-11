В работе «Авито» произошел сбой 11 февраля
Днем 11 февраля пользователи «Авито» сообщили о сбое в работе площадки объявлений, свидетельствуют данные Downdetector.su и «Сбой.РФ». Число жалоб за последний час превысило 2 тыс., за последние сутки — 2,3 тыс.
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Сообщения о неполадках в работе «Авито» начали поступать примерно в 14:30 мск. Пользователи площадки отметили проблемы с загрузкой сайта, личного кабинета и приложения. Кроме того, были жалобы на отправку сообщений.
Скриншот с Downdetector.su, фото: RB.RU
Пик жалоб на Downdetector.su пришелся на 15:30 мск. К этому моменту о проблемах в работе «Авито» заявили 1 тыс. пользователей. На максимуме в 15:00 мск на «Сбой.РФ» число жалоб составило 352. Сообщения о неполадках поступали из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Москвы, Новосибирской области, Нижегородской области и других регионов.
В пресс-службе «Авито» RB.RU заявили, что сейчас проходят плановые обновления мессенджера. «Замедление могло затронуть только ограниченное количество человек, скоро все заработает штатно», — добавили там.
В начале февраля площадка объявлений увеличила вознаграждения по программе поиска уязвимостей «белыми хакерами» до 500 тыс. рублей. Участники программы могут тестировать все мобильные и веб-приложения «Авито», а также любые доступные сервисы на поддоменах *.avito.ru на предмет ошибок в коде, которыми могут воспользоваться злоумышленники.
Размер вознаграждения за каждую найденную уязвимость зависит от нескольких факторов, включая степень ее влияния на бизнес-платформу, сложность устранения и масштабы охвата аудитории, которой угрожает баг, поясняли представители компании.
Фото на обложке: Evgeniia Zolkina / Shutterstock / FOTODOM
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