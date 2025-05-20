Внутри сервиса «Авито Услуги» появится новое направление красоты

Основная цель нового направления — развитие рынка бьюти-услуг, включая создание цифровых инструментов для мастеров и салонов, а также инвестирование в формирование профессионального сообщества специалистов отрасли.

Согласно аналитике «Авито», бьюти-услуги уже стабильно входят в тройку самых востребованных категорий на платформе, с ежемесячной аудиторией свыше 11 млн пользователей и более 500 тыс. профессионалов, работающих через сервис. В 2024 году спрос на бьюти-услуги вырос на 11% по сравнению с предыдущим годом, с особенно быстрым ростом в таких направлениях, как парикмахерские услуги (+15%) и оформление бровей и ресниц (+31%).

«Авито Красота» нацелена на внедрение цифровых решений, способствующих прозрачности взаимодействия между исполнителями и клиентами. Ключевые инициативы включают расширенные профили мастеров, новые фильтры поиска, систему отзывов и интеграцию онлайн-календарей. Кроме того, в планах — развитие образовательных программ и мероприятий для специалистов.

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