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«Авито» запустил выкуп телефонов у своих пользователей

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Классифайд «Авито» запустил выкуп у своих пользователей смартфонов, которые будет ремонтировать и перепродавать с собственной гарантией. Помогать компании в этом будет сервис ремонта телефонов «Педант».

«Авито» запустил выкуп телефонов у своих пользователей

Коммерческие условия сотрудничества не раскрываются. В будущем планируется расширить количество партнеров, сообщил представитель компании «Коммерсанту».

Пользователь, желающий продать смартфон классифайду, может привезти его в один из сервисных центров или вызвать сотрудника «Педанта» к себе. Стоимость телефона определяется после проверки.

Перепродажа подержанных телефонов — конкуретный сегмент. В этом году все крупные операторы связи занялись этим направлением. Преимуществом «Авито» будет трафик на платформе, но эксперты сомневаются, что классифайд сможет наладить массовый выкуп телефонов и предложить выгодные цены.

 Выкуп и перепродажу б/у смартфонов начали в апреле «Связной» и «МегаФон», через месяц — МТС. В августе такой же проект запустил в своей розничной сети «Вымпелком». 

Фото на обложке: Unsplash

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