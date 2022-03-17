На «Авито» и «Юле» появилась новая услуга по установке VPN

На досках «Авито» и «Юле» стали появляться объявления об установке, продаже подписки на VPN-сервисы. Стоимость подписки варьируется от 50 до 500 рублей, за установку просят 500 рублей. За аренду виртуального сервера на зарубежных площадках и его настройку — 3 тыс. рублей.

Названия VPN-сервисов в объявлениях не указывается. Услуга продвигается в том числе под заголовком: «Обход блокировки Instagram, Facebook», сообщил РБК.

Эксперты считают, что пользоваться такими услугами небезопасно. Ведь исполнителем работ могут оказаться злоумышленники. Вместо VPN-сервиса они могут установить клиенту вредоносное ПО, чтобы украсть учетные данные, например, от онлайн-банкинга. К тому же, можно произвести оплату, а продавец после этого престанет выходить на связь, отметила аналитик исследовательской группы Positive Technologies Яна Юракова.

Представитель «Авито» сказал, что все объявления на их платформе проходят проверку на соответствие действующему законодательству РФ и правилам самого сервиса. «Последние запрещают размещение объявлений по установке сервисов для обхода блокировок регуляторов и обеспечению доступа к запрещенным на территории России ресурсам. Подобные объявления при обнаружении оперативно блокируются», — заявил он.

Роскомнадзор 4 марта объявил о полной блокировке Facebook в России. Меры приняты в ответ на «ограничение доступа» к российским СМИ. Instagram заблокировали 14 марта. После этого VPN-сервисы для обхода блокировок стали самыми скачиваемыми приложениями в России.

RB на фоне блокировки Facebook и информации о сбоях от пользователей собрал актуальные ресурсы, которые помогут сохранить доступ к интернету и своим аккаунтам, лентам, контактам.

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