Выходцы из России запустят в США IT-продукт по рефинансированию банковских задолженностей. Инвестиции в старт проекта составят $500 тыс. К 1 июля стартап должен запустить сайт, к концу месяца решение заработает в Нью-Йорке.
Русскоязычные фаундеры готовятся запустить в США стартап Avoloan, предлагающий IT-решение по рефинансированию банковских задолженностей. Об этом RB.RU рассказал представитель стартапа.
Сервис поможет закрыть долги по кредитным картам, уменьшить долговую нагрузку и размер ежемесячных платежей. Продукт рассчитан на пользователей с относительно низкой финансовой грамотностью, которые обслуживают кредитные карты минимальными платежами.
Инвестиции в запуск проекта составят $500 тыс., их привлекли от частных инвесторов. Средства направят на запуск и первые выдачи в третьем и четвертом квартале 2024 года.
К 1 июля Avoloan должен запустить сайт и соцсети, к концу июля планируется начать работу в Нью-Йорке.
Основателями Avoloan являются бывший глава продукта Smart TV и Mobile на Первом канале Максим Писегов, а также Паул Кукитз — основатель WWDA, «Олби Технолоджис», KuickTech.
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