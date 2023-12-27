Avon решила не продавать активы в России

Международный косметический концерн Avon передумала продавать активы в России. Компания имеет стабильный рынок сбыта в стране, к тому же со своими уникальными мощностями, именно поэтому руководство не желает уступать работающий и приносящий доход рынок. Об этом «Коммерсанту» рассказали источники.
После начала спецоперации на Украине, Avon заявляла о приостановке инвестиций в местные проекты, но не стала полносьтью останавливать бизнес в России.
Весной 2023 года компания начала подготовку к продаже предприятия в Наро-Фоминске. Вместе с оборудованием переходит в собственность и бренд Avon, который планируют записать на кириллице. Активами интересовались Natura Siberica и ГК «Арнест».
Фото на обложке: rblfmr /
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