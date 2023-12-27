Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Avon решила не продавать активы в России

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Международный косметический концерн Avon передумала продавать активы в России. Компания имеет стабильный рынок сбыта в стране, к тому же со своими уникальными мощностями, именно поэтому руководство не желает уступать работающий и приносящий доход рынок. Об этом «Коммерсанту» рассказали источники.

Avon решила не продавать активы в России

После начала спецоперации на Украине, Avon заявляла о приостановке инвестиций в местные проекты, но не стала полносьтью останавливать бизнес в России.

Весной 2023 года компания начала подготовку к продаже предприятия в Наро-Фоминске. Вместе с оборудованием переходит в собственность и бренд Avon, который планируют записать на кириллице. Активами интересовались Natura Siberica и ГК «Арнест».

Фото на обложке: rblfmr / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Спрос на отечественную косметику вырос почти в два раза за год. Каким будет рынок в ближайшие годы
  2. 2 «Наша косметика стоит в “Золотом яблоке”»: как бренду выйти на федеральный уровень и повторить этот опыт
  3. 3 История бьюти-сети «Золотое Яблоко»: как развивался крупный парфюмерный супермаркет
  4. 4 Подборка: 10 молодых российских брендов парфюма
  5. 5 Своя красота: 10 российских производителей косметики и уходовых средств
PropTech Map
19 крупнейших ИТ-компаний, продуктами которых пользуются покупатели недвижимости и жители
Подробнее

ВОЗМОЖНОСТИ

27 декабря 2023

RS-Innovation Lab

28 декабря 2023

INGRIA.Drone

31 декабря 2023

Программа поддержки стартапов от VK

Все ВОЗМОЖНОСТИ