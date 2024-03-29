ОС «Аврора» намерена привлечь разработчиков мобильных игр к портированию на платформе

Мобильная ОС «Аврора» решила привлечь разработчиков мобильных игр к их портированию на платформе. Официально пока никаких игр под нее нет, пишут «Ведомости».

В начале апреля компания вместе с Организацией развития видеоигровой индустрии хочет встретиться с техническими специалистами.

Эксперты затрудняются сказать, кто будет играть на «Авроре», учитывая, что она позицинировалась как ОС для госструктур. Поэтому участникам пока непонятно, как можно монетизировать игры на ней.

До конца 2023 года VK планировал адаптировать российский магазин приложений RuStore для ОС «Аврора». Разработчики после запуска должны будут самостоятельно адаптировать свои приложения под операционную систему. Разработчики решений под «Аврору» получат возможность монетизировать их через RuStore: им будут доступны загрузка приложений, подключение технологий магазина, в том числе платежей, push-уведомлений и др.

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