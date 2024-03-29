Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

ОС «Аврора» намерена привлечь разработчиков мобильных игр к портированию на платформе

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Мобильная ОС «Аврора» решила привлечь разработчиков мобильных игр к их портированию на платформе. Официально пока никаких игр под нее нет, пишут «Ведомости».

ОС «Аврора» намерена привлечь разработчиков мобильных игр к портированию на платформе
Присоединиться

В начале апреля компания вместе с Организацией развития видеоигровой индустрии хочет встретиться с техническими специалистами.

Эксперты затрудняются сказать, кто будет играть на «Авроре», учитывая, что она позицинировалась как ОС для госструктур. Поэтому участникам пока непонятно, как можно монетизировать игры на ней. 

До конца 2023 года VK планировал адаптировать российский магазин приложений RuStore для ОС «Аврора». Разработчики после запуска должны будут самостоятельно адаптировать свои приложения под операционную систему. Разработчики решений под «Аврору» получат возможность монетизировать их через RuStore: им будут доступны загрузка приложений, подключение технологий магазина, в том числе платежей, push-уведомлений и др.

Фото на обложке: Dean Drobot / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Издатель Atomic Heart назначил на должность CEO экс-главу Electronic Arts Russia
  2. 2 Новинки игр на ПК в 2024 году – рейтинг RB.RU
  3. 3 Лучшие игры 2023 года на PC – обзор RB.RU
  4. 4 Может ли iPhone 15 Pro стать новым стандартом игровой консоли
  5. 5 Особенности публикации игр в Китае: на что обратить внимание при выходе на китайский игровой рынок
AgroCode Hub
Последние новости, актуальные события и нетворкинг в AgroTech-комьюнити — AgroCode Hub
Присоединяйся!

ВОЗМОЖНОСТИ

29 марта 2024

Burning Heroes AI for Humanity

31 марта 2024

Directum Awards

31 марта 2024

Программа глобальных премий ВОИС 2024 года

31 марта 2024

Конкурс для аналитиков по опционам на Московской бирже

31 марта 2024

Поддержка малого и среднего бизнеса от Минэкономразвития и Яндекс Бизнеса

Все ВОЗМОЖНОСТИ