«Это не Дикий Запад»: власти Австралии потребуют у соцсетей личные данные интернет-троллей

Правительство Австралии подготовило очередной законопроект, направленный на борьбу с сетевыми троллями. Если его примут, австралийские власти и рядовые пользователи смогут привлекать к ответственности интернет-хулиганов или, если что-то пойдет не так, руководство самих соцсетей.
В Австралии уже скоро может появиться закон, который заставит социальные сети раскрывать личные данные пользователей, оставляющих оскорбительные, клеветнические и другие неуместные комментарии.
Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление австралийского премьер-министра Скотта Моррисона.
«Онлайн-мир не должен быть Диким Западом, населенным ботами, фанатиками, троллями и им подобными, анонимно причиняющими вред другим людям. В реальном мире такое поведение неприемлемо, и нет таких ситуаций, когда оно может быть оправдано в мире цифровом», — заявил Моррисон.
Новый закон регулирует порядок подачи жалобы на обидчика из соцсетей. Если австралиец решит, что его обидели, оскорбили или атаковали в сети, то получит право подать заявку на удаление задевшего его материала.
В том случае, если соцсеть не удалит неуместный контент, в дело вмешается суд, который потребует раскрыть ему личные данные обидчика.
В последнее время власти Австралии всерьез обеспокоились проблемой сетевой культуры. Например, в сентябре Верховный суд страны признал, что медиа несут ответственность за комментарии и сообщения, оставленные на их публичных страницах и форумах.
После этого некоторые издания (например, CNN) закрыли свои аккаунты в соцсетях от пользователей из Австралии.
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!
Фото: TY Lim/Shutterstock
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Австралийское правительство собирается приравнять биткоин к валюте
- 2 6 интересных фактов о PR в Азии
- 3 «Рад потерять 13 миллионов долларов»: бренд Lush в знак протеста ушел из социальных сетей
- 4 В США растет движение «антиработа» — его сторонники увольняются в знак протеста против условий труда
- 5 Продвижение бренда через инфлюенсеров: с какими проблемами можно столкнуться
ВОЗМОЖНОСТИ
28 ноября 2021
28 ноября 2021
28 ноября 2021