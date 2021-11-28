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«Это не Дикий Запад»: власти Австралии потребуют у соцсетей личные данные интернет-троллей

Новости
Илья Голубев
Илья Голубев

Редактор выходного дня RB

Илья Голубев

Правительство Австралии подготовило очередной законопроект, направленный на борьбу с сетевыми троллями. Если его примут, австралийские власти и рядовые пользователи смогут привлекать к ответственности интернет-хулиганов или, если что-то пойдет не так, руководство самих соцсетей.

«Это не Дикий Запад»: власти Австралии потребуют у соцсетей личные данные интернет-троллей

В Австралии уже скоро может появиться закон, который заставит социальные сети раскрывать личные данные пользователей, оставляющих оскорбительные, клеветнические и другие неуместные комментарии.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление австралийского премьер-министра Скотта Моррисона.

«Онлайн-мир не должен быть Диким Западом, населенным ботами, фанатиками, троллями и им подобными, анонимно причиняющими вред другим людям. В реальном мире такое поведение неприемлемо, и нет таких ситуаций, когда оно может быть оправдано в мире цифровом», — заявил Моррисон.

Новый закон регулирует порядок подачи жалобы на обидчика из соцсетей. Если австралиец решит, что его обидели, оскорбили или атаковали в сети, то получит право подать заявку на удаление задевшего его материала.

В том случае, если соцсеть не удалит неуместный контент, в дело вмешается суд, который потребует раскрыть ему личные данные обидчика.

В последнее время власти Австралии всерьез обеспокоились проблемой сетевой культуры. Например, в сентябре Верховный суд страны признал, что медиа несут ответственность за комментарии и сообщения, оставленные на их публичных страницах и форумах.

После этого некоторые издания (например, CNN) закрыли свои аккаунты в соцсетях от пользователей из Австралии.

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Фото: TY Lim/Shutterstock

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