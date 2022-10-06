Автодилеры попросили отсрочку от мобилизации для мастеров

Ассоциация «Российские автодилеры» (РоАД) попросили отсрочку от мобилизации для мастеров с высшим образованием и дополнительной подготовкой, отвечающих за ремонт, техосмотр и обслуживание автомобилей. Без них работа центров «будет парализована полностью».
На дорогах вдобавок ко всему участятся случаи ДТП, но скорость реагирования экстренных служб при этом будет ниже, а это — угроза «жизни и здоровью граждан», говорится в письме ассоциации к Минпромторгу, сообщил «Коммерсантъ».
По словам собеседника издания, московский крупный столичный автодилерский холдинг уже лишился 5,5% специалистов, а если потеряет 12% — будет вынужден отменять записи на техобслуживание. Он также отметил цепной характер ситуации: когда сотрудник получает повестку и увольняется, двое его ближайших коллег тоже уходят, чтобы избежать повестки по месту работы. В другом холдинге повестки пришли примерно 2% коллектива в 1500 человек — и еще 2% специально взяли отпуск.
На региональных предприятиях ситуация складывается иным образом. В одном из центров, например, работает 1340 сотрудников и около 800 из них — военнообязанные. С 21 сентября повестки получило всего семь сотрудников, которые вернулись, так как «не соответствовали параметрам».
В марте частные продавцы автомобилей и дилеры начали останавливать продажи. Наиболее активно сворачиваются продажи новых автомобилей. При этом часть зарубежных автопроизводителей (ВMW, Volkswagen, GM и Volvo) ранее заявили, что приостановят поставки автомобилей в России.
Фото на обложке: A_stockphoto /
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