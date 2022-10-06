Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Автодилеры попросили отсрочку от мобилизации для мастеров

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Ассоциация «Российские автодилеры» (РоАД) попросили отсрочку от мобилизации для мастеров с высшим образованием и дополнительной подготовкой, отвечающих за ремонт, техосмотр и обслуживание автомобилей. Без них работа центров «будет парализована полностью».

Автодилеры попросили отсрочку от мобилизации для мастеров

На дорогах вдобавок ко всему участятся случаи ДТП, но скорость реагирования экстренных служб при этом будет ниже, а это — угроза «жизни и здоровью граждан», говорится в письме ассоциации к Минпромторгу, сообщил «Коммерсантъ».

По словам собеседника издания, московский крупный столичный автодилерский холдинг уже лишился 5,5% специалистов, а если потеряет 12% — будет вынужден отменять записи на техобслуживание. Он также отметил цепной характер ситуации: когда сотрудник получает повестку и увольняется, двое его ближайших коллег тоже уходят, чтобы избежать повестки по месту работы. В другом холдинге повестки пришли примерно 2% коллектива в 1500 человек — и еще 2% специально взяли отпуск.

На региональных предприятиях ситуация складывается иным образом. В одном из центров, например, работает 1340 сотрудников и около 800 из них — военнообязанные. С 21 сентября повестки получило всего семь сотрудников, которые вернулись, так как «не соответствовали параметрам».

В марте частные продавцы автомобилей и дилеры начали останавливать продажи. Наиболее активно сворачиваются продажи новых автомобилей. При этом часть зарубежных автопроизводителей (ВMW, Volkswagen, GM и Volvo) ранее заявили, что приостановят поставки автомобилей в России.

Фото на обложке: A_stockphoto / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 «Ангстрем» спешит обновить салоны, субсидии для выпуска электроники: главное 6 октября
  2. 2 Турецкий Troy вместо «Мира», инвестиции в недвижимость: главное для бизнеса 5 октября
  3. 3 Число заявок на срочную продажу квартир в Москве увеличилось втрое на фоне мобилизации
  4. 4 Россия приостановила действие налогового соглашения с Латвией: что это значит?
  5. 5 Пермские ученые разработали робота-пациента для будущих стоматологов

ВОЗМОЖНОСТИ

06 октября 2022

PSB TECH HACK

09 октября 2022

«Будущее авиации 2022»

09 октября 2022

«Программирование на Python»

Все ВОЗМОЖНОСТИ